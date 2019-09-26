Саратовский инклюзивный ансамбль «Вдохновение» примет участие во Всемирном Парамузыкальном фестивале
Инклюзивный танцевальный коллектив «Вдохновение», действующий на базе центра адаптации и реабилитации инвалидов министерства социального развития области «Парус надежды», летом текущего года прошел отбор на Всемирный ежегодный конкурс «Парамузыкальный фестиваль-2019».
Коллектив примет участие в мероприятиях фестиваля, в том числе гала-концерте, который состоится в Москве с 27 октября по 7 ноября текущего года.
Цель фестиваля – социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья, демонстрация равных возможностей человека вне зависимости от ограничений и уровня благополучия. Свои выступления на фестиваль готовят артисты из Челябинской, Ленинградской, Ульяновской, Астраханской, Ростовской, Омской, Самарской и Саратовской областей.
Интересные танцевальные номера зрителям и жюри фестиваля представят и танцоры саратовской студии «Вдохновение». Артисты ответственно подходят к предстоящей поездке, несколько раз в неделю собираются на площадке Центра реабилитации и проводят репетиции танцевальных номеров.