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Саратовский инклюзивный ансамбль «Вдохновение» примет участие во Всемирном Парамузыкальном фестивале

Новости
Саратовский инклюзивный ансамбль «Вдохновение» примет участие во Всемирном Парамузыкальном фестивале

Инклюзивный танцевальный коллектив «Вдохновение», действующий на базе центра адаптации и реабилитации инвалидов министерства социального развития области «Парус надежды», летом текущего года прошел отбор на Всемирный ежегодный конкурс «Парамузыкальный фестиваль-2019».

Коллектив примет участие в мероприятиях фестиваля, в том числе гала-концерте, который состоится в Москве с 27 октября по 7 ноября текущего года.

Цель фестиваля – социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья, демонстрация равных возможностей человека вне зависимости от ограничений и уровня благополучия. Свои выступления на фестиваль готовят артисты из Челябинской, Ленинградской, Ульяновской, Астраханской, Ростовской, Омской, Самарской и Саратовской областей.

Интересные танцевальные номера зрителям и жюри фестиваля представят и танцоры саратовской студии «Вдохновение». Артисты ответственно подходят к предстоящей поездке, несколько раз в неделю собираются на площадке Центра реабилитации и проводят репетиции танцевальных номеров.