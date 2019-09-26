26 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
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Валентина Матвиенко высоко оценила потенциал Саратовской области
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Валентина Матвиенко высоко оценила потенциал Саратовской области

Новости
Валентина Матвиенко высоко оценила потенциал Саратовской области

В Совете Федерации РФ проходит презентация Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев и Председатель СФ РФ Валентина Матвиенко осмотрели выставочную экспозицию, которая демонстрирует потенциал региона, ключевые направления развития экономики и социальной сферы.

На выставке представлены инвестиционные и социальные проекты, продукция ведущих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, информация о мероприятиях по реализации нацпроектов в Саратовской области.

Валентина Матвиенко и Валерий Радаев осмотрели стенды, демонстрирующие итоги социально-экономического развития области, показатели по национальным проектам, информацию об импортозамещающих производствах и вузах области. Также Губернатору и Председателю СФ показали интерактивный терминал-стенд с промо-роликами о туристском потенциале Саратовской области.

Отдельные блоки выставки посвящены социальным проектам, искусству и театрам, спорту, здравоохранению региона, теме строительства новых объектов и жилых микрорайонов.

Председатель СФ РФ дала положительную оценку представленным проектам. «Представленный интерактив хорошо отражает потенциал Саратовской области», - отметила Валентина Матвиенко.