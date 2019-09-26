Валентина Матвиенко высоко оценила потенциал Саратовской области
В Совете Федерации РФ проходит презентация Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев и Председатель СФ РФ Валентина Матвиенко осмотрели выставочную экспозицию, которая демонстрирует потенциал региона, ключевые направления развития экономики и социальной сферы.
На выставке представлены инвестиционные и социальные проекты, продукция ведущих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, информация о мероприятиях по реализации нацпроектов в Саратовской области.
Валентина Матвиенко и Валерий Радаев осмотрели стенды, демонстрирующие итоги социально-экономического развития области, показатели по национальным проектам, информацию об импортозамещающих производствах и вузах области. Также Губернатору и Председателю СФ показали интерактивный терминал-стенд с промо-роликами о туристском потенциале Саратовской области.
Отдельные блоки выставки посвящены социальным проектам, искусству и театрам, спорту, здравоохранению региона, теме строительства новых объектов и жилых микрорайонов.
Председатель СФ РФ дала положительную оценку представленным проектам. «Представленный интерактив хорошо отражает потенциал Саратовской области», - отметила Валентина Матвиенко.