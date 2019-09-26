Госжилинспекция призывает граждан не тратить средства на составление заявлений у юристов

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Различные фирмы в Саратове и области предлагают гражданам юридические услуги по составлению заявлений в надзорные ведомства, в том числе в жилищную инспекцию. В таких заявлениях приводятся различные выдержки из законодательства (Жилищного, Гражданского кодекса и Конституции РФ), которые якобы помогут тщательнее рассмотреть вопрос заявителя. По наблюдениям специалистов инспекции, некоторые выдержки уже потеряли актуальность в связи с изменениями в законах, а также не относятся к проблеме, о которой хочет сообщить гражданин.Сами граждане в своих заявлениях указывают, что за услуги «грамотного» составления заявлений они отдали по 15-16 тысяч рублей. При том, юристы не гарантируют решения вопроса в пользу обратившегося и получения перерасчета за жилищные и коммунальные услуги. Именно с вопросами о произведении перерасчета в инспекцию чаще всего поступают заявления, где граждане сообщают о том, что воспользовались услугами юридических фирм.Обращение в жилищную инспекцию любой житель может составить самостоятельно, описав в свободной форме свою проблему. Если вопрос касается некорректных начислений за жилищные и коммунальные услуги – необходимо приложить копии платежных документов за интересующий период. Если доводы заявителя подтвердятся при проверке, инспекция обяжет организацию, производившую начисления, сделать перерасчет.