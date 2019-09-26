Отопительный сезон начался в восемнадцати соцобъектах Саратова и Балакова
Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» подключают к отоплению объекты социальной сферы по заявкам.
На утро сегодняшнего дня, 25 сентября, в Саратове тепло подается в 12 образовательных заведений Саратова (детские сады № 44, 66, 109, 115, 124, 170, 220 и 247, школы № 43, 82; гимназии № 34, 58) и 4 городские больницы (№2, 10, 12 и детская инфекционная больница № 5). В Балакове – в городскую клиническую больницу (в том числе и в перинатальный центр) на ул. Академика Жука и терапевтический корпус Станции скорой помощи на ул. 1 Мая.