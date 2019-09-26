26 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:19 | 25 сентября
Отопительный сезон начался в восемнадцати соцобъектах Саратова и Балакова
16:19 | 25 сентября
На конкурсе "Киновертикаль" в этом году Саратовскую область представят 52 фильма
15:40 | 25 сентября
Трёхмиллионный пассажир пригородной компании отправился из аэропорта «Гагарин» в Саратов
14:53 | 25 сентября
Саратовский ТЮЗ и Театральный институт СГК представляют учебный спектакль мастерской Артёма Кузина «МАМА, ПАПА, Я»
14:00 | 25 сентября
Саратовские ученые рассказали о своих исследованиях на международных конференциях
13:08 | 25 сентября
Команда Саратовского НПЗ успешно выступила в финале корпоративной Спартакиады
12:21 | 25 сентября
Любовь Калинина стала дважды чемпионкой первенства России по биатлону
11:27 | 25 сентября
Фестиваль «Палитра ремесел» вышел в финал регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2019
11:22 | 25 сентября
Саратовский инклюзивный ансамбль «Вдохновение» примет участие во Всемирном Парамузыкальном фестивале
10:35 | 25 сентября
Отопление подключили в 457 объектов социальной сферы Саратовской области
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На конкурсе "Киновертикаль" в этом году Саратовскую область представят 52 фильма

Новости


В этом году отборочная комиссия VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» сформировала достаточно серьезный перечень фильмов от Саратовской области – 52 творческие работы.

Их авторами стали подростки и молодые люди, школьники и студенты из Саратова и еще 13 районов области. Впервые в шорт-лист проекта вошли короткометражки от ребят из Красноармейска, Ртищева, Маркса и Саратовского района.

На профессиональный взгляд отборочной комиссии, в которую вошли известные саратовские кинематографисты Марина Селиванова, Любовь Бурина, Юрий Попов, Таисия Никитина, самые интересные из отобранных фильмов были представлены саратовцами в номинации «Любите ли вы театр?» (всего 11 фильмов).

Более разнообразными по жанрам и тематике в этом году стали фильмы саратовских авторов и в номинации «Моя малая родина». В эту номинацию вошло 22 работы, представляющие наш регион. Отборочную комиссию порадовало то, что большинство из них были творчески продуманными игровыми, и даже музыкальными, работами.

Как всегда, порадовали анимационные ленты номинации «Свободный полет». Здесь было отобрано 12 мультфильмов, 7 из которых создали воспитанники саратовской студии анимации «Двакадра».

Наиболее сложной для воплощения стала для юных киноавторов тема номинации «Общество и я». Саратовскую область здесь будут представлять 7 фильмов.