На конкурсе "Киновертикаль" в этом году Саратовскую область представят 52 фильма

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Их авторами стали подростки и молодые люди, школьники и студенты из Саратова и еще 13 районов области. Впервые в шорт-лист проекта вошли короткометражки от ребят из Красноармейска, Ртищева, Маркса и Саратовского района.На профессиональный взгляд отборочной комиссии, в которую вошли известные саратовские кинематографисты Марина Селиванова, Любовь Бурина, Юрий Попов, Таисия Никитина, самые интересные из отобранных фильмов были представлены саратовцами в номинации «Любите ли вы театр?» (всего 11 фильмов).Более разнообразными по жанрам и тематике в этом году стали фильмы саратовских авторов и в номинации «Моя малая родина». В эту номинацию вошло 22 работы, представляющие наш регион. Отборочную комиссию порадовало то, что большинство из них были творчески продуманными игровыми, и даже музыкальными, работами.Как всегда, порадовали анимационные ленты номинации «Свободный полет». Здесь было отобрано 12 мультфильмов, 7 из которых создали воспитанники саратовской студии анимации «Двакадра».Наиболее сложной для воплощения стала для юных киноавторов тема номинации «Общество и я». Саратовскую область здесь будут представлять 7 фильмов.