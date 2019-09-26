Трёхмиллионный пассажир пригородной компании отправился из аэропорта «Гагарин» в Саратов

просмотров: 94

Обладательницей счастливого билета стала сотрудница новой воздушной гавани Мария Султанова. Она возвращалась домой с работы на пригородном поезде №6004 сообщением Тарханы - Саратов-1.Сотрудники пригородной компании поздравили удачливого пассажира в салоне электропоезда, а попутчики наградили аплодисментами.– В аэропорте «Гагарин» работаю со дня его открытия. Каждый раз добираюсь до него на пригородном поезде, – призналась счастливица. – Ездить на работу на электричке намного удобнее и быстрее, чем на автомобиле. Не приходится стоять в пробках.Генеральный директор АО «Саратовская ППК» Виктор Шубин вручил трёхмиллионному пассажиру сертификат на премиальный абонементный билет, дающий право на бесплатный проезд в течение месяца.– В этом году у нас наметилась традиция отмечать каждого миллионного пассажира, – проинформировал Виктор Шубин. – За аналогичный период 2018 года у нас было перевезено на 300 тыс. человек меньше, чем сейчас. Компания привлекает пассажиров, организуя туристические поездки и проводя различные маркетинговые акции. До конца года рассчитываем вручить сертификат ещё и четырёхмиллионному пассажиру.