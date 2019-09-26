Саратовский ТЮЗ и Театральный институт СГК представляют учебный спектакль мастерской Артёма Кузина «МАМА, ПАПА, Я»

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Это совместный проект кафедры мастерства актёра и кафедры специальных дисциплин Театрального института СГК им. Л.В. Собинова. Премьера учебного спектакля «Мама, папа, я» состоялась 28 октября 2018 в аудитории Театрального института, теперь этот проект переносится на сцену профессионального театра.Этот творческий проект в жанре «вербатим» родился из экзамена по мастерству актёра в конце первого курса. «Вербатим» в переводе с латинского значит «дословно». Это особая драматургическая техника документального театра, когда в основу спектакля ложатся тексты интервью с реальными людьми. Актёры становятся проводниками, которые доносят до зрителя речь своего героя и его личность, но не перевоплощаются в него, как в классическом театре. Со сцены звучит живая речь живых людей.Спектакль «Мама, папа, я» составлен на основе интервью, которые студенты взяли у своих родителей, композицию и обработку полученного материала для сцены сделала драматург Мария Соловьева. Студенты задавали своим мамам и папам вопросы, которые мучают многих молодых людей — гордятся ли ими родители, доверяют ли, удаётся ли оправдать ожидания старшего поколения и нужно ли вообще это делать.Спектакль разбит на ряд эпизодов, в каждом из которых студенты то перевоплощаются в родителей своих однокурсников, то играют «самих себя», задающих вопросы своим мамам и папам в исполнении коллег. В перерывах между эпизодами в живом исполнении студентов под аккомпанемент музыкантов Саратовской филармонии им. А. Шнитке звучат любимые песни родителей и детей — популярная музыка разных жанров и поколений.Творческий проект «Мама, папа, я» — уже второй спектакль кузинцев на сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева. С весны 2019 года на Исторической сцене ТЮЗа Киселёва уже идёт один учебный спектакль мастерской Артёма Кузина — фантазия по мотивам «Сказки о царе Салтане».В спектакле «Мама, папа, я» заняты студенты Виталий Гаврилов, Тамара Грязнова, Алексей Дьяконов, Анастасия Запорожец, Екатерина Кишева, Полина Ларина, Степан Лябипов, Ирина Петрова, Никита Прилепский, Матвей Пташный, Павел Свистунов, Татьяна Щедрова, Наталья Янкевич. Музыканты Филармонии им. Шнитке: Илья Лихачёв (клавиши), Вахтанг Торелли (гитара), Роман Дмитриев (бас), Арсений Некрасов (ударные).Продолжительность спектакля 1 час 20 минут в одном действии.Спектакль рекомендован зрителям старше 14 лет.