Команда Саратовского НПЗ успешно выступила в финале корпоративной Спартакиады

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В соревнованиях участвовало 800 лучших спортсменов из 19 команд дочерних обществ и команда центрального аппарата компании.Отборочные состязания прошли в девяти крупных городах присутствия Компании «Роснефть». В зональных этапах Спартакиады приняли участие 74 команды, в том числе команда Саратовского НПЗ, которая на соревнованиях в Рязани заняла первое место и вышла в финал.Соревнования проходили в 11 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, легкой атлетике, силовом двоеборье (гиря/ядро), двоеборье (бильярд/боулинг), настольном теннисе, шахматах и перетягивании каната.Команда Саратовского НПЗ участвует в финале корпоративной Спартакиады в третий раз, и, несмотря на очень высокую конкуренцию, с каждым годом улучшает свой результат. В 2017-м году она заняла 14 место, в 2018-м – 13, и в этом году поднялась в турнирной таблице еще на одну строчку выше – на 12 место.Саратовцы вернулись с финального тура с призами. В честь юбилея Спартакиады был проведен спринтерский забег среди мужчин и женщин на 100 м, где специалист отдела организации закупок Саратовского НПЗ Ольга Козина стала обладательницей серебряной медали, а также была признана«Лучшим игроком» команды завода. По итогам соревнований главный специалист проектно-конструкторского отдела Антон Калдымов получил грамоту «Лучший центровой в соревнованиях по баскетболу».Ольга Козина, специалист отдела организации закупок.- Высокие результаты достигаются, конечно же, благодаря постоянным тренировкам и поддержанию спортивной формы. На Саратовском НПЗ для этого созданы все условия. Хотя иногда удача и везение тоже играют свою роль.Надежда Бегичева, ведущий специалист отдела комплектации:- Шахматы - захватывающий вид спорта. Каждый участник Спартакиады выкладывается на 100%, и, конечно, волнуется, чтобы не подвести свою команду. Тяжелее всего мне было справляться со своими эмоциями.Антон Калдымов, главный специалист по электротехнической части проектно-конструкторского отдела:- «Лучший центровой» XV корпоративной Летней Спартакиады - очень неожиданная награда. Приятно, что мне была оказана такая высокая честь. Я приложу все возможные усилия, чтобы и в следующем году доказать, что награда досталась мне по праву.НАША СПРАВКА:Охрана здоровья работников, организация спортивных мероприятий на ПАО «Саратовский НПЗ» и активное участие в соревнованиях различного уровня, является одним из приоритетов политики социальной ответственности предприятия. На заводе реализуется корпоративная программа «Живите дольше!» Для работников созданы все условия для приобщения к здоровому образу жизни и спорту. По итогам 2018 года Саратовский НПЗ занял второе место во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».