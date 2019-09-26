Саратовские ученые рассказали о своих исследованиях на международных конференциях
1-7 сентября 2019 года сотрудники Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления РАНХиГС Александр Неверов и Федор Голубев приняли участие в работе нескольких международных конференций.
Конференция Интернациональной ассоциации исследований в экономической психологии (IAREР)/Общества Развития Поведенческой Экономики (SABЕ) проходила в г. Дублин (Ирландия). Европейская встреча Ассоциации экономических наук (ESА) проходила 4-8 сентября 2019 года в г. Дижон (Франция). А 6-7 сентября ученые ПИУ РАНХиГС приняли участие в XIII Международном пущинском симпозиуме по эволюционной экономике «Эволюция иерархических структур в экономике и экономический рост» в Пущино.