26 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:19 | 25 сентября
Отопительный сезон начался в восемнадцати соцобъектах Саратова и Балакова
16:19 | 25 сентября
На конкурсе "Киновертикаль" в этом году Саратовскую область представят 52 фильма
15:40 | 25 сентября
Трёхмиллионный пассажир пригородной компании отправился из аэропорта «Гагарин» в Саратов
14:53 | 25 сентября
Саратовский ТЮЗ и Театральный институт СГК представляют учебный спектакль мастерской Артёма Кузина «МАМА, ПАПА, Я»
14:00 | 25 сентября
Саратовские ученые рассказали о своих исследованиях на международных конференциях
13:08 | 25 сентября
Команда Саратовского НПЗ успешно выступила в финале корпоративной Спартакиады
12:21 | 25 сентября
Любовь Калинина стала дважды чемпионкой первенства России по биатлону
11:27 | 25 сентября
Фестиваль «Палитра ремесел» вышел в финал регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2019
11:22 | 25 сентября
Саратовский инклюзивный ансамбль «Вдохновение» примет участие во Всемирном Парамузыкальном фестивале
10:35 | 25 сентября
Отопление подключили в 457 объектов социальной сферы Саратовской области
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Саратовские ученые рассказали о своих исследованиях на международных конференциях

Новости
Саратовские ученые рассказали о своих исследованиях на международных конференциях

1-7 сентября 2019 года сотрудники Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления РАНХиГС Александр Неверов и Федор Голубев приняли участие в работе нескольких международных конференций.

Конференция Интернациональной ассоциации исследований в экономической психологии (IAREР)/Общества Развития Поведенческой Экономики (SABЕ) проходила в г. Дублин (Ирландия). Европейская встреча Ассоциации экономических наук (ESА) проходила 4-8 сентября 2019 года в г. Дижон (Франция). А 6-7 сентября ученые ПИУ РАНХиГС приняли участие в XIII Международном пущинском симпозиуме по эволюционной экономике «Эволюция иерархических структур в экономике и экономический рост» в Пущино.