Любовь Калинина стала дважды чемпионкой первенства России по биатлону
С 21 по 24 сентября в Ижевске проходит первенство России по биатлону. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Барнаула, Тюмени, Ижевска, Новосибирска, Саратова, Уфы и других городов России.
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Любовь Калинина заняла 1 место в кросс-спринте на 3 км, 7 место в роллер-гонке на 10 км среди девушек 18-19 лет.
В заключительный день соревнований Любовь заняла 1 место в составе эстафетной команды среди девушек 18-19 лет.
Подготовил спортсменку тренер Николай Фомин.