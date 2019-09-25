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Фестиваль «Палитра ремесел» вышел в финал регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2019

Новости


В число финалистов регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов вошел межрегиональный летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел».

В этом году он прошел в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего на участие в региональном этапе конкурса Russian Event Awards 2019 было заявлено 310 проектов из 19 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов России. Для участия в региональном финале отобрано 186 проектов из 19 регионов. ПФО представят 13 регионов и 141 проект.

За право выйти в общенациональный финал конкурса поборются 24 проекта из Татарстана, 22 самарских проекта и 20 проектов из Саратовской области, включая «Палитру ремесел» в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Финал регконкурса пройдет 4 – 6 октября в Балаково, его организуют МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива» и ФРОС Region PR при поддержке администрации Балаковского района. По его итогам регионам будут начислены баллы, которые впоследствии станут частью Рейтинга регионов по итогам Национальной премии Russian Event Awards 2019 года. Лучшие проекты получат право на участие в общенациональном финале Russian Event Awards 15 – 17 ноября в Самаре.