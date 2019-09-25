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Отопление подключили в 457 объектов социальной сферы Саратовской области

Новости


По оперативной информации в Саратовской области на 15.00 24 сентября подключено к отоплению 457 объектов социальной сферы, что составляет 10% от их общего количества.

Из них в Саратове – 71 объект (12%). В регионе запущено 378 теплоисточников (12% от общего количества). Отопление начали подавать в Александрово-Гайском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Вольском, Екатериновском, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском, Новоузенском, Озинском, Пугачевском, Романовском, Саратовском, Советском, Турковском, Федоровском районах, а также в п. Михайловский и Саратове.

Напомним, в связи с понижением температуры воздуха глава региона Валерий Радаев дал поручения зампреду Правительства области Роману Бусаргину и главам муниципальных районов проконтролировать подключение объектов соцсферы к теплоисточникам.