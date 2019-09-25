Жители области с ограниченными возможностями здоровья могут получить полезную информацию в рамках федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»

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Оператором информационной системы является Пенсионный фонд России. Здесь аккумулируются данные не только из ПФР, но и Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Федерального медико-биологического агентства, Фонда социального страхования России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по труду и занятости России, Министерства здравоохранения России, субъектов России.Воспользоваться информацией ФГИС ФРИ могут не только органы государственной власти, но и сами граждане.Для людей с ограниченными возможностями здоровья специально создан Личный кабинет инвалида https://sfri.ru/lk. Для входа в кабинет необходима регистрация на портале госуслуг и подтвержденная учётная запись.Здесь можно найти сведения о самом гражданине, в том числе о группе и причине инвалидности, сведения о мерах социальной поддержки (пенсионное обеспечение и социальные выплаты) и другое.На сайте предоставлена возможность подать заявку на получение государственных и муниципальных услуг, например, подать заявление о назначении пенсии и выборе способа её доставки, о предоставлении набора социальных услуг (НСУ).В разделе «Жизненные ситуации» содержится перечень ответов на актуальные вопросы. Например, как оформить пенсию, как получить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор соцуслуг, как оформить компенсационную/ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином, ребенком-инвалидом с детства 1 группы, как получить сертификат на материнский (семейный) капитал и направить его на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и другое.Войти в Личный кабинет инвалида можно как с компьютера, так и с мобильного телефона через приложение «ФГИС ФРИ». Доступ к личному кабинету имеют также законные представители детей-инвалидов.