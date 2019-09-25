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На Большой сцене Саратовского ТЮЗа пройдет творческий вечер поэта, барда, композитора, драматурга Юлия Кима

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На Большой сцене Саратовского ТЮЗа пройдет творческий вечер поэта, барда, композитора, драматурга Юлия Кима

В четверг 3 октября 2019 года в 19.00 на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя имени Юрия Киселёва состоится творческий вечер известного барда, поэта, композитора и драматурга Юлия Кима.

Юлия Черсановича называют бардом «первого призыва», в ряду великих имён – Высоцкого, Окуджавы, Галича, Визбора. Сам композитор любит в шутку величать себя "русским народом". Дело в том, что его песня "Думы окаянные", прозвучавшая в фильме Никиты Михалкова "Пять вечеров", в титрах почему-то была обозначена как "русская народная". В интервью "Известиям. Саратов и регионы" Ким рассказывал, что узнав об этом, долгое время отвечал на звонок: "Русски народ у телефона". И имел, и по сей день имеет на это полное право. У всех на слуху его песни из фильмов «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Дом, который построил Свифт», «Бумбараш», «Человек с бульвара Капуцинов», «Красная Шапочка», «Усатый нянь», «Собачье сердце» и другие. И более чем в  60  спектаклях: «Как вам это понравится», «Недоросль», «Безразмерное Ким-танго», мюзиклы «Монте Кристо», «Граф Орлов», «Однажды в Одессе» и многих других.

Ким также известен как активный участник правозащитного движения в 60-е годы, что нашло своё отражение в его так называемых «крамольных песнях» советской поры. Творчество Юлия Кима отмечено многими престижными наградами, он лауреат Государственной Премии им. Б.Окуджавы, лауреат Премии Поэт 2015 года, член Союза Писателей, Союза Кинематографистов, ПЕН-клуба.

Место проведения творческого вечера Юлия Кима в Саратове выбрано не случайно. Саратовский театр юного зрителя и известного барда связывает долгая история творческого сотрудничества. В 1969 году специально для постановки режиссёра Леонида Эйдлина в Саратовском ТЮЗе Юлий Черсанович Ким написал свою сценическую версию комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», а также оригинальные музыкальные номера к этому спектаклю. С 2016 года написанный Кимом музыкальный материал снова звучит на сцене Саратовского ТЮЗа в спектакле «Недоросль» по Фонвизину, но уже в постановке Юрия Петровича Ошерова.

Пресс-служба Академического ТЮЗа Киселева сообщает, что билеты на творческий вечер продаются в кассах ТЮЗа Киселёва и онлайн на сайте театра. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Возрастная категория 12+.