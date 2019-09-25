Волонтеры «Балтики-Новосибирск» стали участниками экологического субботника «Живи, лес!»

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Сотрудники филиала «Балтики» стали активными участниками мероприятия в числе волонтеров таких крупных компаний, как ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Марс», Coca-Cola HBC Россия, а также неравнодушных горожан. Акция прошла в рамках проекта «Сохранение лесов», который является частью масштабного нацпроекта «Экология». Цель инициативы – привлечь внимание к проблеме загрязнения лесов и парков жителей и властей региона.Во время субботника волонтеры очистили от мусора лесную территорию поселка Красный Яр площадью 2 га и вывезли примерно 40 тонн отходов – картон, пакеты, банки, бутылки. Менеджер по рециклингу «Балтика-Новосибирск» Павел Арбатский рассказал, что для сотрудников новосибирского завода участие в экологических акциях стало уже любимым и привычным делом – на уборку мусора весной и осенью выезжают целыми семьями. По словам Анастасии Малетиной, управляющего по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе «Сибирь» ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, компания и ее сотрудники осознают необходимость и значимость для экологии области природоохранных мероприятий.