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В Саратове объекты социальной сферы подключаются к отоплению

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс» начинает подключение объектов социальной сферы города Саратова к отоплению.

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха в адрес ресурсоснабжающей организации поступило более 100 заявок от учреждений здравоохранения, детских садов и школ. Энергетики подчеркивают, что завершающиеся работы на городском теплосетевом комплексе не влияют на досрочное подключение потребителей.

На сегодняшний день к отоплению подключена ГУЗ «Саратовская детская инфекционная клиническая больница № 5».  
Официально отопсезон начнется после подписания постановления администрации города, но энергетики уже принимают заявки и ведут подключение. Для получения теплоресурса руководители организаций или управляющих компаний должны подать соответствующую заявку в Саратовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», а также пакет документов, подтверждающий готовность коммуникаций абонента к приему тепла и отсутствие задолженности за потребленный тепловой ресурс. В случае наличия задолженности – график ее погашения.

Обращаем внимание, что заявка на подключение подтверждает готовность не только к приему тепловой энергии, но и то, что клиент согласен на выставление счета за потребление тепла с момента подключения.

Заявки принимаются с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу:
г. Саратов, ул. Чернышевского, 122 в офисе Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Кабинет 100. Телефон: 8(8452)24-51-53
г. Энгельс, ул. Пионерская, 80. Телефоны: (8453) 54-44-34
г. Балаково, ул. Проспект Героев 23. Телефон: 8(800)600-03-90