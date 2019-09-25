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Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики провели акцию для участников ярмарки вакансий

Новости


Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики, Центров здоровья городской клинической больницы № 2 им. В.И. Разумовского и поликлиники № 3 провели акцию «Островок здоровья». Мероприятие было организовано ГКУ СО «Центр занятости населения г. Саратова» для посетителей ярмарки вакансий, проходящей в ТЦ «Город».

Участникам ярмарки вакансий медики предложили пройти скрининговое обследование, направленное на раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Также участникам акции рассказали о правилах здорового образа жизни, необходимости регулярного обследования в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Всего «Островок здоровья» посетили более 100 человек. Всем участникам акции раздавали информационные буклеты профилактической направленности.

Так как впереди - сезон простудных заболеваний, медики напоминают о необходимости вакцинации от гриппа. Прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Также для удобства граждан на пл. Кирова с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 13:00 работает мобильный прививочный комплекс.