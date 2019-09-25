Продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы»
В этом сезоне мы продолжаем цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы». Приглашаем вас 28 сентября в Музей театра, где состоится наша пятнадцатая встреча (первая – в этом сезоне).
Андрей Платонов «14 Красных Избушек»
Первая публикация пьесы в журнале «Волга» и первая ее постановка на советской сцене. Гений Платонова и театр на ощупь. Путешествие «в русское пространство, на воздух, в зеленую рощу, на колхозную печку нового мира, в природную чепуху!» Мария Андреевна Платонова. «При чем тут Сталин?» Дебют актрисы Натальи Мерц. Самое продолжительное в истории театра обсуждение спектакля. «Не притворяйтесь серьезными, господа. Вам хочется рассмеяться в своей стране, а вы стараетесь мыслить!»
Начало в 17.00
Автор цикла Ольга Харитонова.
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.