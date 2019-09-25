25 сентября 2019 СРЕДА
Новости
18:40 | 24 сентября
Волонтеры «Балтики-Новосибирск» стали участниками экологического субботника «Живи, лес!»
17:00 | 24 сентября
В Саратове объекты социальной сферы подключаются к отоплению
16:00 | 24 сентября
Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики провели акцию для участников ярмарки вакансий
15:09 | 24 сентября
Продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы»
14:18 | 24 сентября
В Саратове состоится Всероссийский день ходьбы-2019
13:31 | 24 сентября
В Саратове ожидается слабый туман
12:40 | 24 сентября
Поволжское отделение РАХ представляет в Саратове выставку «Дорогами пленэра» объединения художников Юга России «Колесо»
11:38 | 24 сентября
Саратовцы стали лауреатами Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы»
10:45 | 24 сентября
Подведены итоги фестиваля «Театральное Приволжье»
09:53 | 24 сентября
В области отремонтируют на 52 километра дорог больше плана
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы»

Новости
Продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы»

В этом сезоне мы продолжаем цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы». Приглашаем вас 28 сентября в Музей театра, где состоится наша пятнадцатая встреча (первая – в этом сезоне).

Андрей Платонов «14 Красных Избушек»

Первая публикация пьесы в журнале «Волга» и первая ее постановка на советской сцене. Гений Платонова и театр на ощупь. Путешествие «в русское пространство, на воздух, в зеленую рощу, на колхозную печку нового мира, в природную чепуху!» Мария Андреевна Платонова. «При чем тут Сталин?» Дебют актрисы Натальи Мерц. Самое продолжительное в истории театра обсуждение спектакля. «Не притворяйтесь серьезными, господа. Вам хочется рассмеяться в своей стране, а вы стараетесь мыслить!»

Начало в 17.00

Автор цикла Ольга Харитонова.

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.