Саратовцы стали лауреатами Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы»
Саратовцы удостоены дипломов лауреатов и специальных дипломов выставки художников-любителей Уральского и Приволжского федеральных округов «Салют Победы».
Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой представил три работы: «Последний бой деда Пантелея», «Солдат», «Дети блокадного Ленинграда». Все они выполнены в разных техниках - масло, пирография, объемная кукольная композиция. Еще один проект представил Саратовский областной Дом работников искусств.
Кроме того, саратовцы приняли участие в работе круглого стола, в семинарах-практикумах по наивному и современному искусству, организации выставочного пространства, сохранению и развитию выставочных фондов музеев изобразительного искусства, которые провели члены художественно-экспертного совета г. Москвы.
Выставка является межрегиональным этапом Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного 75-й годовщине Великой Победы.
Завершится проект Всероссийской выставкой, посвященной 75-летию Великой Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Учредителем фестиваля является министерство культуры РФ, организатором – Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.
Фото www.businessinsider.com.au