25 сентября 2019 СРЕДА
Новости
18:40 | 24 сентября
Волонтеры «Балтики-Новосибирск» стали участниками экологического субботника «Живи, лес!»
17:00 | 24 сентября
В Саратове объекты социальной сферы подключаются к отоплению
16:00 | 24 сентября
Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики провели акцию для участников ярмарки вакансий
15:09 | 24 сентября
Продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы»
14:18 | 24 сентября
В Саратове состоится Всероссийский день ходьбы-2019
13:31 | 24 сентября
В Саратове ожидается слабый туман
12:40 | 24 сентября
Поволжское отделение РАХ представляет в Саратове выставку «Дорогами пленэра» объединения художников Юга России «Колесо»
11:38 | 24 сентября
Саратовцы стали лауреатами Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы»
10:45 | 24 сентября
Подведены итоги фестиваля «Театральное Приволжье»
09:53 | 24 сентября
В области отремонтируют на 52 километра дорог больше плана
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцы стали лауреатами Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы»

Новости
Саратовцы стали лауреатами Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы»

Саратовцы удостоены дипломов лауреатов и специальных дипломов выставки художников-любителей Уральского и Приволжского федеральных округов «Салют Победы».

Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой представил три работы: «Последний бой деда Пантелея», «Солдат», «Дети блокадного Ленинграда». Все они выполнены в разных техниках - масло, пирография, объемная кукольная композиция. Еще один проект представил Саратовский областной Дом работников искусств.

Кроме того, саратовцы приняли участие в работе круглого стола, в семинарах-практикумах по наивному и современному искусству, организации выставочного пространства, сохранению и развитию выставочных фондов музеев изобразительного искусства, которые провели члены художественно-экспертного совета г. Москвы.

Выставка является межрегиональным этапом Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного 75-й годовщине Великой Победы.

Завершится проект Всероссийской выставкой, посвященной 75-летию Великой Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Учредителем фестиваля является министерство культуры РФ, организатором – Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Фото www.businessinsider.com.au