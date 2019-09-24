Вернись, "REPAспектива"! Ты прекрасна!

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Работы, объединенные в экспозицию под названием «REPAспектива» и представленные создателями-участницами арт-группы (по совместительству основателями галереи современного искусства ИМХО) – заведующей литчастью Саратовского академического ТЮЗа Анастасией Колесниковой и художницей Алиной Белоусовой, разбиты на четыре тематически-жанровых блока и представляют собой остроумное, элегантное и впечатляющее до зарубок на подсознании искусствоведческое пространство. Оно побуждает к размышлениям, возможна ли для человека душевная гармония, когда информация обрушивается на него шквалом, а из-за дикого ритма жизни не всегда есть возможность успеть «закрыться» от ненужных «новостей».С веселым озорством исполнен месседж художниц, собранный в серию объектов «МассМедиаКульт». Они представляют собой микс классических картин и современных детских игрушек, обрамленных телевизионным экраном. Смысл такого дерзкого соединения заключается в том, чтобы вызвать на диалог шедевры живописи и современную массовую культуру. Глядя на то, как в антураже фрески Рафаэля «Афинская школа» мягкие игрушки «разыгрывают» программу «Новости», задаешь себе множество вопросов. Кого олицетворяет «мягкотелое» (набитое ватой) существо? Ведущего, зрителя? Не так важен ответ, как попадание в посетителя выставки ярких зрительных метафор. А фреска Микеланджело «Страшный суд» из «Сикстинской капеллы», на фоне которых куклы Барби изображают многочисленные передачи, аналогичные «Часу суда»?! Поиск правды и телеподмена его забившими прайм-тайм шоу создают эффект контрастного душа. Автору этих строк самой яркой показалась работа «Мисс Вселенная». В ней сквозь призму работы Энди Уорхола «Мерилин Монро» очень точно подана проблема «универсализации» внешности как основного критерия, «кода доступа» на пути к званию «Мисс Вселенная». Все работы выставки по меньшей мере оригинальны, о многих хочется рассказывать взахлеб.Объекты «МассМедиаКульта» отсылают к гуляющей на просторах интернета шутке: «Говорите, что не понимаете в современном искусстве? Можно подумать, в Ренессансе вы разбираетесь лучше!» На данной выставке не нужно было «чесать репу», что перед нами - просто довериться талантливой REPAспективе. Черное «телевизионное» обрамление и 3Д-эффект, создаваемый игрушками, воздействуют терапевтически. Тебе остается искренне ошеломляться остроумию авторов экспозиции, за которым скрывается простое, и вместе с тем мудрое воззвание: «Остановись, мгновенье»! Для чего? Чтобы подумать, насколько крепок наш внутренний стержень, ведь живем, и фоном — неиссякаемые потоки зомбирующей информации.Не менее интересны работы серии Web Zero. В этой части искусствоведческого сериала зрителю предлагалось просунуть голову в монитор компьютера, тем самым «абгрейдить» его «начинку» своими мыслями и запечатлеть свои думы для истории. Присутствует на выставке и кабинет «скорой помощи» саратовских памятникам архитектуры, на каждый из которых Анастасия и Алина составили подробную «историю болезни». Любовь к родному городу у девушек настолько сильна, что обретает самые необычные формы. К примеру, большой лист «подорожника», приложенный к протекающему потолку Дома Павла Кузнецова.Впечатляюще выглядят и перила в гипсе, и гигантский костыль, подпирающий соседний, аварийный, домик. За этим милым наивом кроется большая ответственность за дом, город, в котором художницы живут, и призыв оставить его ЖИВЫМ. Группа REPAспектива искусно начала саратовскую осень. Печально только, что выставка завершила свою работу. Остается искренне желать талантливым авторам новых ошеломляющих проектов. А если чего-то искренне хочешь, это обязательно сбудется!Автор Елена МаркеловаФото автора