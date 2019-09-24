В Государственной Думе обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения
В Государственной Думе предложат усилить требования по контурной маркировке грузового транспорта и автобусов.
Такое предложение было сформулировано по итогам круглого стола на тему «Лучшие практики применения световозвращающих материалов для снижения аварийности и повышения безопасности дорожного движения», организованного Комитетом по транспорту 19 сентября 2019 года в Государственной Думе РФ. Компания 3М приняла участие в дискуссии и поделилась мировым опытом применения пассивной защиты пассажирских транспортных средств.
Снижение смертности в результате ДТП выступает одним из приоритетных направлений развития страны, согласно Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По данным ГИБДД, треть ДТП (более 60 тыс. в год) происходят в темное время суток, и одним из факторов их возникновения является недостаточная видимость транспорта на дороге. Снижение аварийности возможно, как с помощью технических средств организации дорожного движения, так и технологий пассивной защиты транспортных средств в виде контурной световозвращающей маркировки.
Это решение уже много лет является обязательным для грузового транспорта и доказало свою эффективность по снижению количества и тяжести ДТП. Несмотря на то, что нормативная документация РФ в области применения световозвращающей контурной маркировки строго определена, существуют проблема фактического несоблюдения стандартов. Депутат Александр Васильев отметил, что практика применения световозвращающих материалов при маркировке транспортных средств требует серьезной доработки – большая часть парка грузовых автомобилей эксплуатируется без маркировки, не оснащаются маркировкой междугородние автобусы и автобусы для перевозки детей.
По мнению представителя Общества Синих Ведерок Шкуматова Петра, в России безопасность на дороге может быть достигнута только жестким подходом к соблюдению правил по световозвращению и введением штрафов в особо крупных размерах за их нарушение.
При этом автобусный транспорт является наиболее опасным по уровню риска для пассажиров и водителя пострадать в ДТП. Согласно оценке НИИАТ, число пострадавших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств в 1,6 раза выше для автобусного транспорта, чем для легкового. С учетом того, что средний возраст автобусного парка превышает 15 лет, большинство автобусов не оснащено современными средствами безопасности. В условиях невозможности быстрой модернизации автобусного парка, пассивная защита в виде контурной световозвращающей маркировки является доступным, простым в реализации и экономически выгодным способом повышения безопасности автобусов. Стоимость нанесения световозвращающих полос на один автобус приравнивается к одной полной заправке бака, но при этом повышает его видимость для других участников дорожного движения в дневное и темное время суток и даже при неблагоприятных погодных условиях.
«В мировой практике накоплен большой положительный опыт маркировки автобусов в целях снижения дорожно-транспортной аварийности, в частности, автобусов для перевозки детей. Для повышения безопасности междугородних и школьных автобусов в России мы считаем целесообразным введение требования по их обязательному оснащению световозвращающей контурной маркировкой, а также введение контроля за прохождением технического осмотра транспортного средства, в том числе наложение административной ответственности за ненадлежащее состояние световозвращающей контурной маркировки», - сообщил Сергей Дмитрук, Технический директор компании 3М в регионе Россия и СНГ.
Во время круглого стола эксперты также обсудили другие аспекты применения световозвращающих материалов в целях повышения безопасности, в частности, усиление требований к их использованию пешеходами, особенно детьми, и к качеству этих изделий, отметили необходимость усиления контроля качества материалов для дорожных знаков и дорожной разметки, обозначили важность обеспечения безопасности мест проведения дорожных работ. По итогам круглого стола будут сформированы предложения в Правительство РФ.
В круглом столе приняли участие представители Правительства РФ, Министерства транспорта, Министерства Внутренних Дел, Федерального дорожного агентства, общественных организаций, научного сообщества, организаций, осуществляющих дорожно-транспортное строительство и обслуживание дорожно-транспортной инфраструктуры, представители транспортных компании и производителей технических средств организации дорожного движения.
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