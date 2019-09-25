25 сентября 2019 СРЕДА
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17:00 | 24 сентября
В Саратове объекты социальной сферы подключаются к отоплению
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Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики провели акцию для участников ярмарки вакансий
15:09 | 24 сентября
Продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы»
14:18 | 24 сентября
В Саратове состоится Всероссийский день ходьбы-2019
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11:38 | 24 сентября
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10:45 | 24 сентября
Подведены итоги фестиваля «Театральное Приволжье»
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Подведены итоги фестиваля «Театральное Приволжье»

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Подведены итоги фестиваля «Театральное Приволжье»

22 сентября, закончил свою работу III Межрегиональный театральный фестиваль «Театральное Прихоперье-2019».

Главный приз – приз Губернатора Саратовской области за победу в номинации «Лучший спектакль» вручен спектаклю «Здравствуйте, я – ваша тётя!» Саратовского областного театра оперетты.

Номинация «Лучшая мужская роль» - артист Сергей Ключников за роль Генри Хиггинса в спектакле «Пигмалион», Тамбовский государственный академический ордена «Знак Почёта» драматический театр;

Номинация «Лучшая мужская роль в русском классическом репертуаре» - артист Денис Майданюк за роль Фамусова в спектакле «Горе от ума», Балашовский драматический театр;

Номинация «За лучшую женскую роль в мужской интерпретации» - артист Александр Рыжманов за роль Эрика – Марианны в спектакле «Тётки», Волгоградский музыкально-драматический казачий театр;

Номинация «За изящество игры с образом» - артист Михаил Крищиков за роль Бабса в спектакле «Здравствуйте, я – ваша тётя!», Саратовский областной театр оперетты;

Номинация «Лучшая женская роль» - артистка Дарья Абоимова за роль Мэг в спектакле «Примадонны», Балаковский театр юного зрителя;

Номинация «За лучшую режиссерскую работу» - Ансар Халиллулин, спектакль «В зале есть врач?», Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского;

Специальный приз от музея-заповедника С.Рахманинова «Ивановка» за музыкальное оформление в драматическом спектакле – спектакль «Горе от ума», Балашовский драматический театр;

Приз оргкомитета фестиваля за большой вклад, подготовку и проведение фестиваля - Балашовский драматический театр, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.