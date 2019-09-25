Подведены итоги фестиваля «Театральное Приволжье»
22 сентября, закончил свою работу III Межрегиональный театральный фестиваль «Театральное Прихоперье-2019».
Главный приз – приз Губернатора Саратовской области за победу в номинации «Лучший спектакль» вручен спектаклю «Здравствуйте, я – ваша тётя!» Саратовского областного театра оперетты.
Номинация «Лучшая мужская роль» - артист Сергей Ключников за роль Генри Хиггинса в спектакле «Пигмалион», Тамбовский государственный академический ордена «Знак Почёта» драматический театр;
Номинация «Лучшая мужская роль в русском классическом репертуаре» - артист Денис Майданюк за роль Фамусова в спектакле «Горе от ума», Балашовский драматический театр;
Номинация «За лучшую женскую роль в мужской интерпретации» - артист Александр Рыжманов за роль Эрика – Марианны в спектакле «Тётки», Волгоградский музыкально-драматический казачий театр;
Номинация «За изящество игры с образом» - артист Михаил Крищиков за роль Бабса в спектакле «Здравствуйте, я – ваша тётя!», Саратовский областной театр оперетты;
Номинация «Лучшая женская роль» - артистка Дарья Абоимова за роль Мэг в спектакле «Примадонны», Балаковский театр юного зрителя;
Номинация «За лучшую режиссерскую работу» - Ансар Халиллулин, спектакль «В зале есть врач?», Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского;
Специальный приз от музея-заповедника С.Рахманинова «Ивановка» за музыкальное оформление в драматическом спектакле – спектакль «Горе от ума», Балашовский драматический театр;
Приз оргкомитета фестиваля за большой вклад, подготовку и проведение фестиваля - Балашовский драматический театр, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.