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Саратовские школьники стали вторыми в спортивных состязаниях благотворительного фонда Елены Исинбаевой

Новости


21 и 22 сентября в Волгограде проходил заключительный этап межрегиональных спортивных состязаний «Каждый ребенок достоин пьедестала!» благотворительного фонда Елены Исинбаевой.

Всего в отборочных этапах приняли участие 900 юных спортсменов из детских домов, школ-интернатов, социально-реабилитационных центров. В Саратовской области за выход в финал боролись 150 детей и подростков из 10 организаций для детей-сирот региона. Успех сопутствовал двум командам, вышедшим на межрегиональный уровень: из средней школы с. Белогорное Вольского района и школы-интерната г. Хвалынска.

В заключительном этапе соревнований в Волгограде участие приняли 180 детей из 12 учреждений шести городов России. В силе и ловкости соперничали команды из Волгограда, Ставрополя, Воронежа, Саратова, Махачкалы и Белгорода. Юные спортсмены показали свои возможности в дисциплинах многоборья с элементами ГТО.

По итогам соревнований команда школы с. Белогорное Вольского района области заняла второе почетное место, уступив команде из Ставропольского края.

Также в программу турнира вошли танцевально-музыкальный и художественный конкурсы. В художественном конкурсе победу одержала пятиклассница школы с. Белогорное с оригинальной презентацией своего рисунка «Розовый фламинго» на тему «Моя мечта».