Ушла из жизни Тамара Гродскова
23 сентября 2019 года на 90-м году жизни скончалась Почетный президент Саратовского художественного музея имени Радищева, Почетный гражданин Саратовской области Тамара Викторовна Гродскова.
Человек уникальной судьбы и колоссального творческого потенциала, Тамара Викторовна была одним из столпов культуры Саратовской области. Она проработала в Саратовском художественном музее имени Радищева в общей сложности почти полвека, из которых 25 лет – на посту директора.
Тамара Викторовна родилась 14 сентября 1930 года в Саратове.
Окончила медицинское училище. В 1953 году начала работу в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева заведующей библиотекой. В 1963 году стала научным сотрудником, а в 1966 — заведующей отделом экспозиции. За это время получила высшее искусствоведческое образование в Ленинградском институте архитектуры, живописи и скульптуры имени Репина.
С 1977 по 2016 годы — генеральный директор Саратовского художественного музея имени Радищева.
1 августа 2016 года стала Почетным президентом галереи.
Тамара Гродскова удостаивалась следующих званий и наград:
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1985);
Почетный гражданин Саратовской области (2007);
Знак «За достижения в культуре» (2000);
Медаль «Лучшие люди России» (2004);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005);
Звезда Ордена «Мировая Слава и Национальное Достояние» (2009);
Почетный член Российской академии художеств;
Орден Почета (2010).
О месте прощания и гражданской панихиды будет объявлено отдельно