Ушла из жизни Тамара Гродскова

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Человек уникальной судьбы и колоссального творческого потенциала, Тамара Викторовна была одним из столпов культуры Саратовской области. Она проработала в Саратовском художественном музее имени Радищева в общей сложности почти полвека, из которых 25 лет – на посту директора.Тамара Викторовна родилась 14 сентября 1930 года в Саратове.Окончила медицинское училище. В 1953 году начала работу в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева заведующей библиотекой. В 1963 году стала научным сотрудником, а в 1966 — заведующей отделом экспозиции. За это время получила высшее искусствоведческое образование в Ленинградском институте архитектуры, живописи и скульптуры имени Репина.С 1977 по 2016 годы — генеральный директор Саратовского художественного музея имени Радищева.1 августа 2016 года стала Почетным президентом галереи.Тамара Гродскова удостаивалась следующих званий и наград:Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1985);Почетный гражданин Саратовской области (2007);Знак «За достижения в культуре» (2000);Медаль «Лучшие люди России» (2004);Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005);Звезда Ордена «Мировая Слава и Национальное Достояние» (2009);Почетный член Российской академии художеств;Орден Почета (2010).О месте прощания и гражданской панихиды будет объявлено отдельно