23 сентября 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:53 | 23 сентября
В Государственной Думе обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения
17:00 | 23 сентября
Саратовские школьники стали вторыми в спортивных состязаниях благотворительного фонда Елены Исинбаевой
16:08 | 23 сентября
ГК "СГАУ-Саратов" уступил победу московскому "Спартаку"
15:15 | 23 сентября
В Саратовской области планируют модернизировать детские лагеря
14:10 | 23 сентября
ПФР напоминает: личный кабинет – ключ к услугам Пенсионного фонда
13:18 | 23 сентября
Волонтеры оказывают помощь жителям области в подключении оборудования для цифрового телевидения
12:21 | 23 сентября
В минувшие сутки в Саратовской области в огне погибли пять человек
11:44 | 23 сентября
Ушла из жизни Тамара Гродскова
10:38 | 23 сентября
Свыше шести тысяч зрителей приняли участие в празднике к 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища
09:50 | 23 сентября
В конкурсе «Учитель года России» принимает участие саратовский преподаватель
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Ушла из жизни Тамара Гродскова

Новости
Ушла из жизни Тамара Гродскова

23 сентября 2019 года на 90-м году жизни скончалась Почетный президент Саратовского художественного музея имени Радищева, Почетный гражданин Саратовской области Тамара Викторовна Гродскова.

Человек уникальной судьбы и колоссального творческого потенциала, Тамара Викторовна была одним из столпов культуры Саратовской области. Она проработала в Саратовском художественном музее имени Радищева в общей сложности почти полвека, из которых 25 лет – на посту директора.
Тамара Викторовна родилась 14 сентября 1930 года в Саратове.

Окончила медицинское училище. В 1953 году начала работу в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева заведующей библиотекой. В 1963 году стала научным сотрудником, а в 1966 — заведующей отделом экспозиции. За это время получила высшее искусствоведческое образование в Ленинградском институте архитектуры, живописи и скульптуры имени Репина.

С 1977 по 2016 годы — генеральный директор Саратовского художественного музея имени Радищева.

1 августа 2016 года стала Почетным президентом галереи.
Тамара Гродскова удостаивалась следующих званий и наград:
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1985);
Почетный гражданин Саратовской области (2007);
Знак «За достижения в культуре» (2000);
Медаль «Лучшие люди России» (2004);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005);
Звезда Ордена «Мировая Слава и Национальное Достояние» (2009);
Почетный член Российской академии художеств;
Орден Почета (2010).

О месте прощания и гражданской панихиды будет объявлено отдельно