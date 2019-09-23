В Саратовской области планируют модернизировать детские лагеря

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Группа компаний «Просвещение» предлагает использовать в регионе механизмы государственно-частного партнерства в модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления на основе концессионных соглашений.В ходе своего визита в Саратовскую область Алексей Шаповалов осмотрел детские оздоровительные лагеря «Берёзка» и «Молодёжный», а также принял участие в совещании с руководителями органов исполнительной власти области, органами местного самоуправления и представителями детских оздоровительных лагерей под председательством заместителя Председателя Правительства области Сергея Наумова.«Инфраструктура детских лагерей достаточно изношена, мы продолжаем использовать то, что было построено еще в советское время. Такая ситуация сложилась не только у нас в области, но и во многих регионах России. Нужно отметить, что время и реалии меняются. Сегодня дети и родители выбирают качественный отдых, который должен соответствовать современным требованиям. Этим летом в учреждениях области отдохнуло и оздоровилось 60 тысяч детей – это говорит о том, что спрос на детский летний отдых есть, тем более, у нас в области проживает 230 тысяч детей школьного возраста», - отметил Сергей Наумов в своем выступлении.Разделяет и поддерживает эту позицию и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, которое отмечает, что ожидает совместных инвестиций от государства и бизнеса по меньшей мере в размере 130 млрд. руб. для модернизации лагерей, из которых 50% - это внебюджетное финансирование.Со своей стороны, Алексей Шаповалов рассказал о работе группы компаний «Просвещение» в контуре модернизации инфраструктуры детского отдыха. В своем выступлении Алексей Владимирович подчеркнул: «Организация детского летнего отдыха на протяжении многих лет требует системных преобразований – это касается как его формы, так и содержания. У «Просвещения» уже есть разработанные пилотные проекты по модернизации образовательной инфраструктуры, мы готовы их тиражировать на базе детских лагерей. Для расширения содержания образовательного блока мы предоставим наработанный методический опыт и практики, возможности и базу для профильного обучения сотрудников, что значительно сократит сроки реорганизации».Участники совещания договорились на дальнейшую работу по данному направлению и развитию двусторонних партнерских отношений.