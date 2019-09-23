ПФР напоминает: личный кабинет – ключ к услугам Пенсионного фонда

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Наибольшей популярностью у саратовцев пользуется такой электронный сервис ПФР, как подача заявлений о назначении разных видов пенсий и иных выплат по линии ПФР (30,7 тыс. заявлений). Также среди самых востребованных – заявления о выплате и доставке пенсий и социальных выплат (21,8 тыс.), о назначении ежемесячной денежной выплаты и выборе формы получения набора социальных услуг (свыше 8 тыс.).Электронный сервис также оценили саратовские молодые мамы, которые с помощью Личного кабинета гражданина активно подают заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (более тысячи обращений).Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области напоминает: для входа в Личный кабинет на сайте ПФР необходима регистрация на портале госуслуг www.gosuslugi и подтвержденная учетная запись.Главное преимущество регистрации в Личном кабинете – возможность получить услуги ПФР дистанционно, то есть не выходя из дома. Это особенно важно для людей с ограниченными физическими возможностями, молодых семей с детьми, удобно и для занятых граждан, считающих каждую минуту свободного времени.Отдельные услуги на сайте Пенсионного фонда предоставляются без регистрации, такие как, запись на прием, заказ справок и документов, поиск ближайшей клиентской службы, возможность написать обращение и другие. Также посетители сайта ПФР могут рассчитать примерный размер своей будущей пенсии, воспользовавшись пенсионным калькулятором.