Волонтеры оказывают помощь жителям области в подключении оборудования для цифрового телевидения
Менее чем через месяц - 14 октября в России произойдет отключение аналогового телевидения.
Саратовская область попала в четвертый этап перехода на цифровое эфирное телерадиовещание. То есть жители региона получили дополнительное время на приобретение новых телевизоров, приставок дециметровых антенн, подходящих для приема цифрового сигнала.
Специалистами подведомственного министерству молодежной политики и спорта области регионального центра «Молодежь плюс» в г. Саратове и в 14-ти филиалах центра в муниципальных районах области был сформирован волонтерский корпус. С ноября 2018 года по сентябрь 2019 года для добровольцев области было проведено более 17 обучающих семинаров, инструктажей на территории г. Саратова и муниципальных районов области. В настоящее время общий охват волонтеров составил 2082 человек (в том числе по г. Саратову – 697 волонтеров), оказывающих помощь в информировании и подключении цифрового оборудования жителям области.
С целью помощи населению Саратовской области в региональном центре «Молодежь плюс» в будние дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00) продолжает свою работу горячая линия 8 (927) 229-72-49. За время работы горячей линии поступило 885 обращений по вопросам перехода на цифровое эфирное вещание и отключению аналоговой телетрансляции на территории Саратовской области.