Волонтеры оказывают помощь жителям области в подключении оборудования для цифрового телевидения

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Саратовская область попала в четвертый этап перехода на цифровое эфирное телерадиовещание. То есть жители региона получили дополнительное время на приобретение новых телевизоров, приставок дециметровых антенн, подходящих для приема цифрового сигнала.Специалистами подведомственного министерству молодежной политики и спорта области регионального центра «Молодежь плюс» в г. Саратове и в 14-ти филиалах центра в муниципальных районах области был сформирован волонтерский корпус. С ноября 2018 года по сентябрь 2019 года для добровольцев области было проведено более 17 обучающих семинаров, инструктажей на территории г. Саратова и муниципальных районов области. В настоящее время общий охват волонтеров составил 2082 человек (в том числе по г. Саратову – 697 волонтеров), оказывающих помощь в информировании и подключении цифрового оборудования жителям области.С целью помощи населению Саратовской области в региональном центре «Молодежь плюс» в будние дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00) продолжает свою работу горячая линия 8 (927) 229-72-49. За время работы горячей линии поступило 885 обращений по вопросам перехода на цифровое эфирное вещание и отключению аналоговой телетрансляции на территории Саратовской области.