ГК "СГАУ-Саратов" уступил победу московскому "Спартаку"

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"Матч в столице против московского "Спартака" ожидался с нетерпением. Саратовцы ехали за победой, которой очень не хватает для уверенности в своих силах. "Красно-белые", в свою очередь, провели всего один матч в чемпионате, в котором одержали победу над волгоградским "Каустиком".Первый тайм на площадке прошёл в равной борьбе. Команды поочерёдно выходили вперёд. Так продолжалось до двадцатой минуты матча, когда "аграрии" вышли вперёд на два мяча 7:9, что заставило тренерский штаб столичной команды взять минутный перерыв. В последствии это дало свои плоды и спартаковцы сравняли счёт 11:11. Тем не менее саратовцы ушли на перерыв лидерами. За секунду до конца серены на перерыв, Александр Рыжков увеличивает отрыв "аграриев" до двух мячей - 14:16. Самыми результативными в составе "жёлто-чёрных" стали Алексей Карибов 4/4, Михаил Шарков - 3/4 и Андрей Трофимец - 3/5.Начало второго тайма саратовцы смогли увеличить отрыв до трёх мячей 17:20, но последовала череда удалений. Команды играли 5 на 3 (у саратовцев получили удаления Трофимец, Размаев и главный тренер Алексеев) и игра у нашей команды разладилась. "Аграрии" пропустили четыре мяча подряд. Соперник вышел вперёд и как "жёлто-зелёные" не старались сравнять счёт в оставшееся время, этого у них сделать не получилось. Итог матча 32:28 в пользу московских гандболистов.СГАУ-Саратов:Третынко - 9/37 (24%), Лысаков - 0/4Карибов - 9/12, Размаев - 4/8, Шарков - 4/5, Трофимец - 4/6, Болотин - 2/5, Ухваркин - 2/7, Ковалёв - 1/3, Измайлов - 1/1, Рыжков - 1/4, Беляев - 0/1, Бубен, Колпаков.Следующий матч гандболисты "СГАУ-Саратов" проведут 2 октября в Уфе против местного "Акбузата". Следующий домашний матч пройдёт 12 октября. В Саратов приедет челябинское "Динамо", - сообщает пресс-служба саратовского гандбольного клуба.