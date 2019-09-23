Свыше шести тысяч зрителей приняли участие в празднике к 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища
21 сентября на военном аэродроме поселка Соколовый состоялся авиационный праздник, посвященный 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища.
Праздник привлек более 6 тыс.зрителей. Все подступы к военному объекту были заняты машинами саратовцев и гостей поселка, желающих увидеть зрелищное авиа-шоу.
Праздник открыл начальник Сызранского ВВАУЛ Александр Асанов, он поздравил всех с юбилейной датой и пожелал всем дальнейших успехов.
Пилотажная группа «Беркуты» продемонстрировала сложнейшие элементы на современных боевых вертолетах «Ми-28Н», «К-52» (Аллигатор). У каждого из летчиков 344 Государственного центра боевого применения армейской авиации общий налет составляет порядка 3 тыс. часов. В исполнении летчиков-снайперов и летчиков первого класса были продемонстрированы элементы «воронка», «косые виражи», «восходящая и нисходящая спирали», «горки». Аплодисменты зрителей вызывали элементы полета с отстрелом тепловых ловушек, которые в небе выглядят как фейерверки. Вертолет «Аллигатор» завершил свое выступление «поклоном» зрителям.
Парашютная группа развернула в саратовском небе флаги России. Зрители также увидели показательные действия группы при тушении пожара.