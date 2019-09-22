День нефтяника: KAMA TYRES представил в Альметьевске шины серии «Кортеж»

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Каждый мог найти для себя что-то интересное: любители цифровых технологий – аттракцион виртуальной реальности, спортивные болельщики – выставку гоночных автомобилей Viatti Racing Team, автовладельцы – выставочную площадку с шинами.Масштабный профессиональный праздник, в котором Шинный бизнес принял участие, прошел в Альметьевске. В честь Дня нефтяника также был организован парад ретро-автомобилей и спецтехники в сопровождении представителей трудовых коллективов, различные активности и театрализованное представление. Мероприятие посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, помощник Президента РТ Ринат Сабиров, помощник Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов, руководители республиканских министерств и ведомств, ветераны производства, жители нефтяного региона республики.Автовладельцы и любители автомобилей могли ознакомиться с новинкой этого года – летней Viatti Bosco H/T, а также моделью КАМА 365 SUV и шинами KAMA-133 и KAMA-533, спроектированными для проекта «Кортеж». Последние разработали специально для президентского лимузина Aurus Senat L700. Частью экспозиции стала продукция для грузового транспорта. Участникам мероприятия представили модели ЦМК шин нового поколения KAMA PRO NF 203, KAMA PRO NR 203, KAMA PRO NT 203 и KAMA PRO NU 404.«День нефтяника – это еще один способ сказать спасибо за профессионализм и внимательное отношение к делу всем занятым в этой отрасли! А специалистов, которые помогают делать нашу повседневную жизнь проще, удобнее, немало. Даже «привычные» шины, которые выпускает KAMA TYRES – это продукт кропотливого труда, инновационных разработок, технологических прорывов, которые начались с работы нефтяника. Спасибо!» – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».