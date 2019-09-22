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«Азбука важных слов» представляет новые мини-уроки татарского языка

Новости
На официальном YouTube-канале стартовал пятый ролик образовательного проекта «Азбука важных слов».
«Азбука важных слов» представляет новые мини-уроки татарского языка

Сценарист Мансур Гилязов, телеведущие Елена Кузнецова и Максим Шарафутдинов, а также чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Быстрова приняли участие в этом выпуске проекта и озвучили слова, как «Өй», «Дөнья», «Вакыт» и «Сәламәтлек». Они перевели зрителям с татарского языка слова «дом», «мир», «время» и «здоровье», а также представили примеры их использования во фразах и пословицах на татарском языке .
В предыдущих выпусках «Азбуки важных слов» участвовали финалистка музыкального ТВ-шоу «Голос» Эльмира Калимуллина, капитан хоккейной команды «Ак Барс» Данис Зарипов, певица Лэйна, исполнительница татарского хита «Малай на белом барсе», и многие другие. Цель проекта и мини-уроков – Помочь людям активно применять в своей речи татарские слова, познакомить с красотой и значимостью татарского языка в культуре многонациональной страны аудиторию – основная цель проекта и занимательных мини-уроков с участием звезд.
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