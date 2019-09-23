23 сентября 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:53 | 23 сентября
В Государственной Думе обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения
17:00 | 23 сентября
Саратовские школьники стали вторыми в спортивных состязаниях благотворительного фонда Елены Исинбаевой
16:08 | 23 сентября
ГК "СГАУ-Саратов" уступил победу московскому "Спартаку"
15:15 | 23 сентября
В Саратовской области планируют модернизировать детские лагеря
14:10 | 23 сентября
ПФР напоминает: личный кабинет – ключ к услугам Пенсионного фонда
13:18 | 23 сентября
Волонтеры оказывают помощь жителям области в подключении оборудования для цифрового телевидения
12:21 | 23 сентября
В минувшие сутки в Саратовской области в огне погибли пять человек
11:44 | 23 сентября
Ушла из жизни Тамара Гродскова
10:38 | 23 сентября
Свыше шести тысяч зрителей приняли участие в празднике к 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища
09:50 | 23 сентября
В конкурсе «Учитель года России» принимает участие саратовский преподаватель
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В конкурсе «Учитель года России» принимает участие саратовский преподаватель

Новости


В 2019 году Всероссийскому конкурсу «Учитель года России» исполняется тридцать лет. Юбилейный конкурс в этом году принимает город Грозный – столица Чеченской Республики.

22 сентября в Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова состоится Торжественное открытие заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2019.

В первом очном туре соревнуются все 85 участников финала конкурса от регионов России. Саратовскую область на конкурсе представляет Вероника Романова, учитель химии лицея № 2 г. Саратова – абсолютный победитель регионального этапа конкурса.

С 20 по 28 сентября гимназия № 14 и математическая школа № 1 им. Х.И. Ибрагимова откроют свои двери для проведения конкурсных испытаний «Урок» и «Внеурочное мероприятие». Участники финала конкурса не только покажут свой профессионализм, но и познакомятся с работой педагогов образовательных организаций Чеченской Республики.