В конкурсе «Учитель года России» принимает участие саратовский преподаватель
В 2019 году Всероссийскому конкурсу «Учитель года России» исполняется тридцать лет. Юбилейный конкурс в этом году принимает город Грозный – столица Чеченской Республики.
22 сентября в Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова состоится Торжественное открытие заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2019.
В первом очном туре соревнуются все 85 участников финала конкурса от регионов России. Саратовскую область на конкурсе представляет Вероника Романова, учитель химии лицея № 2 г. Саратова – абсолютный победитель регионального этапа конкурса.
С 20 по 28 сентября гимназия № 14 и математическая школа № 1 им. Х.И. Ибрагимова откроют свои двери для проведения конкурсных испытаний «Урок» и «Внеурочное мероприятие». Участники финала конкурса не только покажут свой профессионализм, но и познакомятся с работой педагогов образовательных организаций Чеченской Республики.