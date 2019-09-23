В лесах Саратовской области продолжает действовать ограничение пребывания граждан

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На территории области введен особый противопожарный режим и ответственность за нарушения пожарной безопасности в лесах усилилась. Так, разжигание костров и замусоривание земель лесного фонда влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.Особый противопожарный режим категорически запрещает разводить костры в лесах, а также выжигать траву и мусор на прилегающих территориях. Кроме того, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории земель лесного фонда области во всех лесничествах введено ограничение на пребывание граждан в лесах.