На выставке MIOF состоялась презентация инновационных очков GRESSO
На Московской международной оптической выставке (MIOF) состоялась презентация солнцезащитных и медицинских очков GRESSO. Производитель телефонов и аксессуаров класса люкс, компания GRESSO разработала уникальную инновационную технологию производства очков из авиационного титана, опираясь на опыт многолетней работы с этим металлом.
Для изготовления оправы специалисты GRESSO использовали редкий авиационный титан с памятью, который позволяет очкам быть прочными, ультралегкими и неподверженными деформированию. Инженеры компании разработали технологию бесшовной резки из титана с памятью и также создали петлю без единого шва и болта, выполняющую функцию замка для линз.
Очки GRESSO отличаются безопасностью, надежностью, гипоаллергенностью и комфортом. Вес классических «авиаторов» GRESSO всего 18 граммов. Солнцезащитные и медицинские ультралегкие очки GRESSO по достоинству оценят поклонники эксклюзивных аксессуаров за премиальные материалы, минималистичный дизайн, ручную сборку и создание неповторимого образа.