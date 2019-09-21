21 сентября 2019 СУББОТА
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На выставке MIOF состоялась презентация инновационных очков GRESSO
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14:50 | 20 сентября
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14:00 | 20 сентября
Саратовский театр магии и фокусов "Самокат" открывает новый сезон
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На выставке MIOF состоялась презентация инновационных очков GRESSO

Новости
На выставке MIOF состоялась презентация инновационных очков GRESSO

На Московской международной оптической выставке (MIOF) состоялась презентация солнцезащитных и медицинских очков GRESSO. Производитель телефонов и аксессуаров класса люкс, компания GRESSO разработала уникальную инновационную технологию производства очков из авиационного титана, опираясь на опыт многолетней работы с этим металлом.

Для изготовления оправы специалисты GRESSO использовали редкий авиационный титан с памятью, который позволяет очкам быть прочными, ультралегкими и неподверженными деформированию. Инженеры компании разработали технологию бесшовной резки из титана с памятью и также создали петлю без единого шва и болта, выполняющую функцию замка для линз.

Очки GRESSO отличаются безопасностью, надежностью, гипоаллергенностью и комфортом. Вес классических «авиаторов» GRESSO всего 18 граммов. Солнцезащитные и медицинские ультралегкие очки GRESSO по достоинству оценят поклонники эксклюзивных аксессуаров за премиальные материалы, минималистичный дизайн, ручную сборку и создание неповторимого образа.