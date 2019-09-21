Более 55 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта «Гагарин» в первый месяц работы

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Новый аэропорт Саратова обеспечил прием и выпуск 635 самолетов, выполнил обработку 330,5 тонн багажа и 29,6 тонн груза. Пик авиаперевозок пришелся на 17 сентября: в этот день на прилет и вылет было обслужено 2,23 тыс. пассажиров. Средний суточный пассажиропоток «Гагарина» на 40% превысил среднесуточную загрузку старого аэропорта Саратова («Центральный») в августе-сентябре прошлого года.Рейсами внутри страны за первый месяц работы аэропорта «Гагарин» воспользовались 51,9 тыс. пассажиров, международными – 3,4 тысячи. Перевозку пассажиров выполняли, как ранее работавшие на саратовском направлении авиакомпании: «Аэрофлот», S7, Utair, Nordwind, Pegas Fly, Rusline, – так и новые для региона перевозчики: «Победа» и «ИрАэро».В настоящий момент из Саратова можно вылететь во все аэропорты Московского авиационного узла, а суточная кресельная емкость на направлении Саратов-Москва приближается к 1 тыс. кресел. Выполняются рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Сургут. Действует чартерные программы по перелетам в Анталью (Турция).Напомним, что построенный «с нуля» международный аэропорт Саратова начал работать 20 августа 2019 года. Инфраструктура аэропорта «Гагарин» позволяет обслуживать современные комфортные типы самолетов, среди которых наиболее распространённые в гражданской авиации воздушные суда семейств Boeing 737 и Airbus A320. Ранее данные типы самолетов не могли быть задействованы на рейсах в Саратов из-за инфраструктурных ограничений старого аэропорта.Строительство международного аэропорта «Гагарин» – это крупнейший инфраструктурный проект, реализованный в 2019 году в гражданской авиации страны. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства, участниками которого выступили Правительство России, Правительство Саратовской области и холдинг «Аэропорты Регионов».