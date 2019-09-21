Свыше 5,5 тысяч семей Саратовской области получили средства регионального материнского капитала
В 2019 году за назначением средств регионального материнского капитала в органы соцзащиты обратились 1228 саратовских семей.
Всего с начала действия закона региональный материнский капитал получили 5536 семей, из них 2 648 семей направили средства регматкапитала на улучшение жилищных условий, 2 888 - на образование детей.
Эта мера социальной поддержки многодетных семей реализуется в Саратовской области с января 2015 года. Получить выплату в сумме 103 800 рублей могут граждане Российской Федерации, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года, проживающие на территории Саратовской области. Выплачивают региональный капитал за счет средств областного бюджета органы социальной защиты населения. За более подробными консультациями по оказанию мер социальной поддержки семей при рождении детей следует обращаться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства.