21 сентября 2019 СУББОТА
Новости
18:44 | 20 сентября
На выставке MIOF состоялась презентация инновационных очков GRESSO
17:00 | 20 сентября
На окружном фестивале «Вернуть детство» выступят саратовские участники
16:15 | 20 сентября
Более 55 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта «Гагарин» в первый месяц работы
15:37 | 20 сентября
Свыше 5,5 тысяч семей Саратовской области получили средства регионального материнского капитала
14:50 | 20 сентября
В Саратовской области пройдут Дни Республики Башкортостан
14:00 | 20 сентября
Саратовский театр магии и фокусов "Самокат" открывает новый сезон
13:07 | 20 сентября
Воспитанник Саратовского «РиФ» Роман Кузьмин завоевал четвертую золотую медаль чемпионата Европы
12:15 | 20 сентября
В Саратов возвращается стодневный воркаут
11:27 | 20 сентября
Подведены итоги конкурса фотографий «Саратов, я люблю тебя!»
10:38 | 20 сентября
На 28 Международном органном фестивале в Саратове выступит Колин Эндрюс
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Свыше 5,5 тысяч семей Саратовской области получили средства регионального материнского капитала

Новости


В 2019 году за назначением средств регионального материнского капитала в органы соцзащиты обратились 1228 саратовских семей.

Всего с начала действия закона региональный материнский капитал получили 5536 семей, из них 2 648 семей направили средства регматкапитала на улучшение жилищных условий, 2 888 - на образование детей.

Эта мера социальной поддержки многодетных семей реализуется в Саратовской области с января 2015 года. Получить выплату в сумме 103 800 рублей могут граждане Российской Федерации, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года, проживающие на территории Саратовской области. Выплачивают региональный капитал за счет средств областного бюджета органы социальной защиты населения. За более подробными консультациями по оказанию мер социальной поддержки семей при рождении детей следует обращаться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код