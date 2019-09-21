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В Саратовской области пройдут Дни Республики Башкортостан

Новости


24-28 сентября в Саратовской области состоятся культурно-образовательные мероприятия в рамках Дней Республики Башкортостан в Саратовской области, приуроченные к празднованию 100-летнего юбилея Башкортостана.

24-27 сентября в Пугачевском и Перелюбском районах области представители башкирской делегации проведут мастер-классы по игре на национальных башкирских инструментах – курае и кубызе, мастер-классы по народному танцу, фольклору и вокалу.

27 сентября пройдет встреча членов Исполнительного комитета Всемирного курултая (конгресса) башкир представителями Пугачевского и Перелюбского районов.

Так же 27 сентября в школах с.Кучумбетово и Бобров Гай пройдет презентация инновационных школ РБ, проекта «Послы родного языка».

В этот день состоятся отчётный концерт по итогам мастер-классов с участием гостей и показ художественного фильма «Первая Республика» об истории Башкортостана. После просмотра фильма режиссера Булата Юсупова пройдет встреча с творческим коллективом.

28 сентября в СГУ пройдет круглый стол «Башкиры саратовского Заволжья и культура степной Евразии», презентация «Башкирской юрты» с демонстрацией одежды, оружия, жилища и т.д. кочевников. Историки – реконструкторы в аутентичных нарядах расскажут об особенностях быта, костюмов кочевников, а также продемонстрируют процесс изготовления лука и стрел, национальных украшений. Кроме того, будут организованы выставки Национального музея Республики Башкортостан, национальных инструментов и женских украшений, книжной продукции и прессы.

В 15.00 часов начнется торжественное мероприятие, в котором примут участие представители администрации главы Республики Башкортостан и Правительства Саратовской области, которое завершится концертом с участием мастеров искусств и культуры Республики Башкортостан в концертном зале СГУ (г.Саратов, ул.Астраханская, 83, X корпус).
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