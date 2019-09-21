Саратовский театр магии и фокусов "Самокат" открывает новый сезон
21 сентября муниципальный театр магии и фокусов «Самокат» открывает 33-й театральный сезон.
Директор – художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Щукин поделился планами театра: «Мы открываем сезон классикой иллюзионного жанра, иллюзионным представлением «Мистер фокус», которое сохраняется в репертуаре ровно 32 года и всегда собирает аншлаг.
В октябре молодые артисты Анастасия Козловская и Кристина Ханжина представят новую премьеру для юных зрителей «Чудесарий», которая пойдет в малом зале. В конце октября при театре начинает работать театральный клуб «Антракт».
В ноябре месяце в театре пройдет 2-ой городской конкурс фокусников «Удиви меня». В нем могут принять участие и дети, и школьники, и взрослые. Необходимо подготовить номер и подать заявку. Победителей ждут награды и призы.
В дни новогодних праздников поклонников иллюзионного искусства мы приглашаем на иллюзионное шоу «Время волшебства», а взрослые зрители познакомятся с премьерой иллюзионного представления «Фокус-шоу». Фокусы для него мы заказали специально в Китае и США. Театр продолжит оказывать услуги по проведению различных праздников для детей, дней рождений. Будут продолжены мастер классы по обучению фокусам.
«Выше нас только Чудо!» – этому девизу нашего театра мы следуем всегда и будем рады удивлять волшебством наших зрителей!»