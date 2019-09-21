Воспитанник Саратовского «РиФ» Роман Кузьмин завоевал четвертую золотую медаль чемпионата Европы
Вчера воспитанник Саратовского отделения детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура» Роман Кузьмин завоевал четвертую золотую медаль чемпионата Европы.
Соревнования проходят в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора».
Роман одержал победу в упражнении МП-5 из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.
Ранее покорить высшую ступень пьедестала Роману удалось, опередив соперников в упражнении МП-10 и РП-5, а также в смешанном командном упражнении из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.