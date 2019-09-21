21 сентября 2019 СУББОТА
Новости
18:44 | 20 сентября
На выставке MIOF состоялась презентация инновационных очков GRESSO
17:00 | 20 сентября
На окружном фестивале «Вернуть детство» выступят саратовские участники
16:15 | 20 сентября
Более 55 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта «Гагарин» в первый месяц работы
15:37 | 20 сентября
Свыше 5,5 тысяч семей Саратовской области получили средства регионального материнского капитала
14:50 | 20 сентября
В Саратовской области пройдут Дни Республики Башкортостан
14:00 | 20 сентября
Саратовский театр магии и фокусов "Самокат" открывает новый сезон
13:07 | 20 сентября
Воспитанник Саратовского «РиФ» Роман Кузьмин завоевал четвертую золотую медаль чемпионата Европы
12:15 | 20 сентября
В Саратов возвращается стодневный воркаут
11:27 | 20 сентября
Подведены итоги конкурса фотографий «Саратов, я люблю тебя!»
10:38 | 20 сентября
На 28 Международном органном фестивале в Саратове выступит Колин Эндрюс
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратов возвращается стодневный воркаут

Новости


100-дневный воркаут – это программа для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм.

Организаторы собрали информацию из более чем 1 000 источников, начиная со школьных учебников по биологии, химии и физике, и заканчивая самыми свежими публикациями в зарубежных научных журналах. Обработали, структурировали и представили в виде 100-дневного образовательного курса.

В программе уже приняло участие свыше 350 000 человек из 1 284 городов в 61 стране мира. А сейчас открылась запись на очередной запуск программы, который начнется уже 23-го сентября 2019 года.
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