В Саратов возвращается стодневный воркаут
100-дневный воркаут – это программа для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм.
Организаторы собрали информацию из более чем 1 000 источников, начиная со школьных учебников по биологии, химии и физике, и заканчивая самыми свежими публикациями в зарубежных научных журналах. Обработали, структурировали и представили в виде 100-дневного образовательного курса.
В программе уже приняло участие свыше 350 000 человек из 1 284 городов в 61 стране мира. А сейчас открылась запись на очередной запуск программы, который начнется уже 23-го сентября 2019 года.