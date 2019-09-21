Подведены итоги конкурса фотографий «Саратов, я люблю тебя!»
Городской центр им. П.А. Столыпина подвёл итоги ежегодного традиционного фотоконкурса «Саратов, я люблю тебя!», который посвятили 429-летию основания города.
Мероприятие охватило три уникальных номинации, раскрывающие особенности и неповторимость Саратова и Саратовской области.
В номинации «Городской пейзаж» победителем стал Михаил Купинский с фотографией проспекта Героев Отечества. В направлении «Ускользающее наследие» первое место заняла Дарья Анненкова с работой «Непарадная Парадная», а Николай Шадрин забрал «золото» «Неизвестного Саратова» со снимком исторического здания на улице Московская.
Каждую работу оценивали профессиональные жюри по утверждённым критериям, в числе которых были композиция, задумка, название, уровень профессионализма и технические характеристики, при которых был сделан снимок, - сообщает пресс-служба Саратовской мэрии.