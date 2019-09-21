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На 28 Международном органном фестивале в Саратове выступит Колин Эндрюс
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На 28 Международном органном фестивале в Саратове выступит Колин Эндрюс

Новости


24 октября на 28 Международном органном фестивале ведущий английский органист, член Лондонской Королевской академии музыки (Великобритания), профессор Университетов Восточной Каролины и штата Индиана (США) Колин Эндрюс выступит в программе «ОРГАН&ВОКАЛ».

Первая часть концерта – сольная органная музыка содержит сочинения И.С. Баха, Сезара Франка, Шарля Видора и Альберта Коутса. В дуэте с английским органистом 7 арий исполнит любимый саратовской публикой оперный, концертно-камерный певец, обладатель многих престижных российских и международных премий и наград в области культуры и искусств, Лауреат Премий правительства Республики Коми, обладатель Гран-При международного конкурса искусств в Турции, заслуженный артист Республики Коми, ведущий солист оперной труппы Чувашского Государственного театра оперы и балета Михаил Журков (лирический баритон).

Колин Эндрюс родился в Бристоле (Великобритания). С 5 лет он начал обучение на большом органе в кафедральном соборе. Он блестяще окончил Лондонскую Королевскую академию музыки по классам органа и фортепиано. Затем окончил с отличием и Женевскую консерваторию. Колин - Лауреат международных конкурсов в Дублине (Ирландия), Лондоне и Харлеме (Нидерланды).

В честь выдающихся исполнительских достижений К. Эндрюс в 1993 году был избран Почётным Членом Лондонской Королевской академии музыки. Сейчас он - Президент Британского подразделения Объединенной ассоциации органистов, профессор университетов штатов Эмори, Индианы и Восточной Каролины.
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