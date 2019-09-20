20 сентября 2019 ПЯТНИЦА
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Один миллион тонн нефти добыли в Саратовской области с начала года

Новости


На месторождениях, расположенных в Саратовской области, с начала текущего года добыт один миллион тонн нефти. Как и годом ранее, это произошло во второй декаде сентября.

Тройку крупнейших по объёмам добычи нефти предприятий составляют ПАО НК «РуссНефть», ООО «ЛукБелОйл», ООО «ЮКОЛА-нефть». На долю этих предприятий приходится свыше 80% от суммарной добычи нефти в регионе по итогам восьми месяцев 2019 года.

Всего добычу жидких углеводородов в 2019 году ведут 25 предприятий на территории 22 районов Саратовской области.