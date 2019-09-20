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«Ситилинк»: мы запустили продажи детских автомобильных кресел

Новости
«Ситилинк»: мы запустили продажи детских автомобильных кресел

В начале сентября электронный дискаунтер «Ситилинк» расширил свой ассортимента за счет включения в него детских автомобильных кресел.

Отмечается, что продукцию производителей Siger и Zlatek можно заказать, как онлайн, так и найти ее в торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Казани и Ростова-на-Дону. В планы «Ситилинк» входит расширение ассортимента таких товаров до 52 наименований.

Сообщается, что сейчас сегмент рынка детских автокресел составляет порядка 4 миллиардов рублей — 25% из них продается через интернет. Компания намерена в ближайшие три года увеличить свою долю в общем объеме онлайн-продаж таких товаров до 10%. Следует напомнить, что «Ситилинк» ввел автокресла в свой ассортимент еще в 2015 году, но компания решила приостановить развитие этого направления до нынешнего года согласно своей стратегии приоритетного продвижения основных товарных групп.

Следует отметить, что в ассортименте ритейлера представлены автокресла, автолюльки, бустеры. Формирование портфеля брендов произведено таким образом, чтобы он отвечал основным предпочтениями потребителей. Все товары сертифицированы и соответствуют стандартам безопасности: европейскому стандарту ЕСЕ R44.03 и 44.04 или российскому ГОСТ Р 41.44 – 2005. Соответствующие сведения доступны на сайтах производителей и в прилагаемых инструкциях, — уточняется в пресс-релизе.