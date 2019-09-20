20 сентября 2019 ПЯТНИЦА
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За летний сезон со станций ПривЖД отправлено около 1,1 миллиона пассажиров

Новости


С июня по август со станций Приволжской магистрали в поездах дальнего следования отправлено около 1,1 млн. пассажиров, что на 1% больше, чем за лето 2018 года.

В направлении Санкт-Петербурга число отправленных пассажиров выросло на 3,4% до 63 тыс. человек. Более 328 тыс. человек отправились в направлении южных курортов (+1,2%).

За три летних месяца в поездах дальнего следования перевезено более 12,4 тыс. детей, что почти на треть превышает прошлогодний показатель.

Возросла популярность оформления проездных документов через интернет. С июня по август количество пассажиров с электронными билетами увеличилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля электронных продаж достигла 51,1% от общего объема.

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