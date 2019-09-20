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В Саратове работает выставка "Небо - призвание сильных"

Новости


18 сентября в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Небо – призвание сильных», посвященной 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков (СВВАУЛ). На ней представлены документы, фотографии, форма и личные вещи летчиков.

История училища началась в 1969 году с открытия Саратовской авиационной школы пилотов. За годы существования СВВАУЛ его выпускниками стали более десяти тысяч вертолетчиков, которые впоследствии несли службу по защите своего народа, Отечества и его воздушных рубежей. Все экспонаты выставки – это свидетели славной и нелегкой судьбы Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков, где для многих была открыта дорога в небо.

Коллекция музея СВВАУЛ начала формироваться в 2018 году. Благодаря активной собирательской работе сейчас она насчитывает более 400 предметов. Материалы выставки рассказывают об истории создания училища, отражают основные периоды его становления.
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