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Историческому парку «Россия — моя история» исполнился год

Новости


18 сентября в историческом парке «Россия — моя история» гости музея торжественно праздновали первый День рождения.

Открытие состоялось 15 сентября 2019 года. Сегодня саратовский парк — уникальный мультимедийный образовательный комплекс.

Парк уже занял ведущее место в культурной жизни региона и России, на его площадках проходят наиболее значимые масштабные мероприятия и акции различного уровня, запомнившиеся как саратовцам, так и гостям.

За год команда исторического парка провела более 1000 экскурсий, 150 мероприятий, в первую очередь, героико-патриотической направленности, многочисленные акции, мастер-классы, фестивали, обзорные и тематические экскурсии, экспозиции и выставки посмотрели более и 114 000 человек.
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