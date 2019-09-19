Историческому парку «Россия — моя история» исполнился год
18 сентября в историческом парке «Россия — моя история» гости музея торжественно праздновали первый День рождения.
Открытие состоялось 15 сентября 2019 года. Сегодня саратовский парк — уникальный мультимедийный образовательный комплекс.
Парк уже занял ведущее место в культурной жизни региона и России, на его площадках проходят наиболее значимые масштабные мероприятия и акции различного уровня, запомнившиеся как саратовцам, так и гостям.
За год команда исторического парка провела более 1000 экскурсий, 150 мероприятий, в первую очередь, героико-патриотической направленности, многочисленные акции, мастер-классы, фестивали, обзорные и тематические экскурсии, экспозиции и выставки посмотрели более и 114 000 человек.