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Водителям автобусов напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

Новости


Вчера, 18 сентября, сотрудники Приволжской магистрали провели профилактическую беседу с водителями межобластных, межгородских и пригородных автобусных рейсов.

Встреча, организованная на саратовском автовокзале, была посвящёна безопасности на железнодорожных переездах.
Участникам мероприятия рассказали о случаях ДТП на переездах, особенностях работы автоматических устройств и важности соблюдения правил дорожного движения.

Выступление сопровождалось демонстрацией тематических слайдов и фильмов. На кадрах были показаны последствия столкновений локомотивов с автомобильным транспортом. В частности, присутствующим напомнили о трагическом случае, произошедшем в ноябре 2018 года неподалёку от Озинок. В тот раз из-за невнимательности водителя, решившего «проскочить» перед приближающимся поездом, пять пассажиров автобуса погибли, двоих госпитализировали.

Перевозчикам сообщили, что согласно статистике, виновниками большинства аварий на железнодорожных переездах становились невнимательные водители, а также лихачи, пытавшиеся проехать на запрещающий сигнал светофора.

В конце встречи слушателям раздали памятки, призывающие к повышенной бдительности на железнодорожных переездах и соблюдению ПДД.
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