К отопительному сезону Саратовская область готова на 97 процентов
Готовность Саратовской области к отопительному сезону составляет 97% (4642 объекта социальной сферы, 13642 многоквартирных дома).
Об этом на пресс-конференции рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв. Полностью подготовили жилищно-коммунальный комплекс к осенне-зимнему периоду в Александрово-Гайском, Дергачёвском, Ивантеевском, Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском, Новобурасском, Новоузенском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Фёдоровском муниципальных районах и МО г. Шиханы и МО п. Михайловский.