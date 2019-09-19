19 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
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12:09 | 19 сентября
Энергетики определили лучшие дипломные работы выпускников
11:15 | 19 сентября
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Энергетики определили лучшие дипломные работы выпускников

Новости


Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» определили лучшие выпускные квалификационные работы студентов СГТУ им. Гагарина Ю. А. по теме энергетики.

Конкурсная комиссия оценивала, предложенные в дипломах, разработки и возможность применения их на практике.
На конкурс сдали свои работы 13 студентов. По результатам оценок были выбраны три лучшие работы:
Место: «Исследование эффективности малой ТЭЦ с ГТУ и ветроэнергетической установкой» - Федина Анастасия Александровна
Место: «Обоснование оптимальной схемы теплоснабжения
города на базе источников на органическом и ядерном топливе» - Машкова Елизавета Владимировна
Место: «Исследование и обоснование схем КУ ПГУ мощностью 440 МВТ» - Хребтова Ксения Константиновна.

Призерам были вручены дипломы и памятные подарки, а всем участникам сертификаты об участии.
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